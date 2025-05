Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma è padrona del proprio destino: grazie al pareggio tra Lazio e Juventus, vincendo le tre partite restanti può chiudere al 4° posto e qualificarsi in Champions. Domani sera a Bergamo (ore 20.45, diretta Dazn) il primo snodo contro l’Atalanta. Per Ranieri, però, il progetto resta invariato: “Dobbiamo migliorare anno dopo anno. Con Friedkin ho parlato del mio ruolo: sarò un garante, avrò voce in capitolo, non sarò mai un uomo immagine”.

Il tecnico ha parlato anche del futuro allenatore: “Mi sembra che nessuno si sia tirato fuori. Io e Ghisolfi ci prenderemo le colpe”. Nella lista restano anche Allegri, Pioli e Gasperini, che affronterà domani. Su di lui, Ranieri ora è più cauto: “Potete dire quello che volete”. I due si sfideranno per la 14ª volta: bilancio favorevole a Claudio, con 7 vittorie, 1 pari e 5 sconfitte.