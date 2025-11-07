Il Tempo (L. Pes) – La Roma sorride a Glasgow, vincendo 2-0 contro i padroni di casa. Soulé e Pellegrini firmano i gol e la squadra ritrova una spinta motivazionale dopo gli ultimi due ko in coppa.

In difesa protagonisti Mancini, N’Dicka ed Hermoso, con Celik e Tsimikas sugli esterni, mentre Cristante ed El Aynaoui agiscono in mediana. Davanti Soulé e Pellegrini, alle spalle di Dovbyk.

Dopo tredici minuti di gioco, la Roma sblocca la partita: sponda di Cristante sul cross di Pellegrini e colpo di testa vincente di Soulé sul secondo palo. L’argentino torna al gol dopo un mese — prima rete europea per lui.

I Rangers reagiscono con una buona occasione sui piedi di Chermiti, ma la Roma mantiene il controllo. A dieci minuti dalla fine del primo tempo, è Pellegrini a firmare il 2-0: splendida azione corale e assist di Dovbyk, ancora una volta decisivo pur senza segnare. Anche l’ex capitano torna al gol e Gasperini si mostra soddisfatto per il primo tempo giocato con autorità.

Nella ripresa, i padroni di casa si rendono subito pericolosi con un tiro da lontano di Raskin, poi ci prova Moore, mentre la Roma abbassa leggermente i ritmi. Al 65’, Gasperini sostituisce Soulé e Pellegrini inserendo Koné ed El Shaarawy.

Pochi minuti dopo, brivido per i giallorossi: Aasgard calcia fuori di poco da posizione ravvicinata. Occasionissima anche per la Roma — Tsimikas calcia male ma serve involontariamente Celik, che da pochi passi non riesce a segnare.

Nel finale, Gasperini cambia ancora: dentro Rensch e Wesley per gli esterni, e spazio anche a Pisilli nei minuti conclusivi.

Chiusa la sfida scozzese, la Roma pensa già al prossimo impegno: domenica all’Olimpico contro l’Udinese, prima della pausa per le Nazionali.