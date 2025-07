La Roma si ritira dalla corsa a Rios: il Benfica accelera, El Aynaoui pronto a sbarcare nella Capitale

La pista che portava Richard Rios alla Roma sembra ormai definitivamente tramontata. Il centrocampista colombiano è a un passo dal Benfica, con la dirigenza del club portoghese attualmente in Brasile per chiudere l’operazione. A confermare l’accelerazione sul fronte lusitano è anche Fabrizio Romano, che parla di un incontro imminente con il giocatore per definire gli ultimi dettagli.

La Roma, che aveva seguito con attenzione il profilo del centrocampista nelle scorse settimane, si è ufficialmente sfilata dalla corsa. Alla base della decisione, secondo quanto trapela da Trigoria, ci sarebbe la delusione per la poca determinazione mostrata dal giocatore verso il progetto giallorosso negli ultimi giorni dopo aver dato in precedenza l’ok per il trasferimento. Ad aver inciso negativamente, anche le richieste economiche sempre crescenti del Palmeiras, fermamente ancorato alla valutazione da 30 milioni.

Nel frattempo, a Trigoria si guarda avanti. El Aynaoui è atteso nella Capitale già in serata e sarà il nuovo volto del centrocampo romanista insieme a Koné. Un profilo apprezzato da Gasperini e Massara, che si dicono soddisfatti della direzione intrapresa: l’arrivo del marocchino chiude di fatto il capitolo “casting” per la mediana.