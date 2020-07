La Roma si rialza e resta in Europa

Il Messaggero (U. Trani) – L’incubo dei preliminari di Europa League svanisce nella notte dell’Olimpico: la Roma entra in campo al settimo posto, ma, battendo il Parma 2-1, si riprende il quinto, sorpassando il Milan e agganciando il Napoli. Il successo, dopo 3 ko consecutivi, è meritato per le occasioni create, anche se sul risultato pesa la gaffe di Fabbri che non concede il rigore del pari alla formazione di D’Aversa. Commovente il ricordo di Ennio Morricone all’ingresso delle squadre sul terreno di gioco: la musica di “C’era una volta in America” e la patch sulla manica sinistra dei giocatori giallorossi (“Grazie Maestro” e la foto stilizzata).