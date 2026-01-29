La Roma pareggia 1-1 contro i Panathinaikos e chiude la League Phase di Europa League all’ottavo posto con 16 punti e si qualifica direttamente agli ottavi.
Domani, venerdì 30 gennaio, a Nyon si terrà il sorteggio dei playoff di Europa League: orario d’inizio alle 13:00, subito dopo l’evento riservato alla Champions League. Le otto squadre che superano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accederanno agli ottavi di finale che verranno sorteggiate venerdì 27 febbraio. La Roma accoppiata con il Friburgo, potrebbe quindi affrontare una tra Genk, Bologna Dinamo Zagabria o Brann