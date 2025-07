La Roma si prepara al debutto: rifinitura mattutina prima del test contro il Trastevere

Ultimi ritocchi a Trigoria prima del fischio d’inizio. Questa mattina la Roma di Gian Piero Gasperini ha svolto una seduta di rifinitura al “Fulvio Bernardini”, in vista della prima amichevole stagionale in programma oggi alle ore 18:00 contro il Trastevere.

Allenamento a porte chiuse sotto la guida dello staff tecnico, con un mix di lavoro atletico, esercizi con il pallone e un focus particolare sull’intensità e sui movimenti richiesti dal nuovo allenatore. La mattinata è servita anche per monitorare la condizione dei singoli, inclusi i giovani della Primavera aggregati al gruppo, in attesa dell’arrivo di Saud Abdulhamid previsto per domani.

Il test del pomeriggio rappresenta il primo vero banco di prova di questo ritiro: un’occasione utile per iniziare a mettere in pratica i principi tattici introdotti nei primi giorni di lavoro e per cominciare a definire le prime scelte tecniche. Il precampionato della Roma prende ufficialmente il via: da oggi, si comincia a fare sul serio.