La Roma si muove sul mercato: Reynolds ed El Shaarawy. Sondaggio per Diego Costa se parte Dzeko

Pagine Romaniste – La Roma si scuote. La situazione all’interno dello spogliatoio non ferma il nuovo General Manager, che continua a lavorare alla ricerca di nuove soluzioni per la squadra. Un terzino destro, un trequartista e, forse, una prima punta. Sul ruolo di terzino si va verso una conferma di Bruno Peres, che non rinnoverà, ma rimarrà fino alla fine della stagione. Reynolds è il giovane di prospettiva e la Roma, come raccontato dalle diverse testate giornalistiche, è molto vicina, ma non ancora definitivamente chiusa.

Stephan El Shaarawy, invece, è davvero ad un passo. Come raccontato da Sky Sport, l’ex giallorosso è già nella capitale e domani dovrebbe svolgere le visite mediche alla clinica romana Villa Stuart.

Sulla prima punta, si registrano nuovi movimenti da parte degli operatori di mercato. La lite tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko non è un mistero e l’esclusione dai convocati per un presunto problema fisico ha aumentato le voci sul futuro. Spesso gli intermediari anticipano le richieste dei club stessi, perché la Roma non ha mai messo sul mercato il bosniaco ufficialmente. Tuttavia alcuni procuratori si sono mossi e sono state raccolte alcune informazioni su Diego Costa, attualmente svincolato, ma comunque oneroso. La risposta dell’entourage dell’attaccante, però, non è ancora arrivata.