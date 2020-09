La Roma si avvicina al sì per Smalling

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Ballano cinque milioni, sul doppio binario: per Smalling con il Manchester United e per Milik con il Napoli. Dieci milioni in totale che per la Roma fanno la differenza in un periodo di instabilità finanziaria. Sullo sfondo resta la vicenda Dzeko, che sta aspettando la Juventus ma che non dà niente per scontato: nel 2019 era dato da tutti all’Inter e poi è rimasto, meglio quindi rimandare le sentenze e le valutazioni. Per Smalling la trattativa è ripresa da qualche giorno con tre interlocutori: Guido Fienga per la Roma, Ed Woodward per gli inglesi e l’intermediario Pajac che prova a condurre in porto l’affare. I giallorossi hanno offerto 12 milioni più bonus, il Manchester United non ha ancora abbassato la richiesta di 20 tutti e subito. Smalling è fondamentale per tanti motivi, il principale è che senza di lui Fonseca non può insistere sulla difesa a tre con Mancini e Ibanez. Quanto a Milik, dopo che la Roma ha escluso di poter aggiungere alla trattativa altri giocatori oltre ad Under, l’accordo si può raggiungere solo tramite un conguaglio: i giallorossi offrono Under più 5 milioni per Milik, il Napoli ne chiede 15.