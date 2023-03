La Roma senza difesa restano solo due centrali

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il giudice sportivo come previsto ha fermato per una giornata Ibanez, espulso per doppia ammonizione e Mancini, ammonito e già in diffida. Inoltre per gli scontri in campo e alla fine della partita, è stato squalificato anche Cristante. Un turno di squalifica e’ stato deciso anche per il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, espulso nel parapiglia tra panchine durante la partita.

La situazione di grande emergenza che il tecnico dovrà affrontare nella partita contro la Sampdoria, in programma il 2 aprile dopo la sosta, è aggravata dalla ulteriore squalifica di Kumbulla, che deve scontare il doppio turno dopo l’espulsione contro il Sassuolo. La società, dopo che il ricorso per la squalifica di Mourinho non è stato accolto, ha scelto di non intervenire per chiedere uno sconto. Roma in piena emergenza, anche perché resterà fuori per un lungo periodo anche Karsdorp. Gli è stata asportata un’altra porzione di menisco interno, con una sutura meniscale. Il ginocchio è lo stesso che era stato operato il 19 settembre.

Contro la Samp la Roma è senza difesa. Con Smalling l’unico centrale disponibile e LLorente. Mourinho potrebbe giocare con la difesa a quattro (quindi con due centrali), oppure arretrare Spinazzola tra i tre del pacchetto arretrato. Non ci sarà neppure Cristante, che all’occorrenza può giocare dietro. I laterali saranno Zalewski, poi Spinazzola o El Shaarawy.