La Roma esce trionfante da San Siro con una vittoria pesantissima sull’Inter, battuta 0-1 grazie a una prestazione di grande carattere. Il successo, fondamentale nella corsa ai posti europei, è stato celebrato con entusiasmo anche dai giocatori giallorossi sui propri canali social.

Mats Hummels, pur non essendo sceso in campo, ha voluto sottolineare l’importanza del risultato: “Nessun minuto, ma grande vittoria dei ragazzi in campo! È una battaglia abbastanza calda per i posti alle prossime competizioni europee”.

Anche Angeliño, sempre prezioso sulla corsia sinistra, ha festeggiato con un messaggio conciso ma significativo: “Grande vittoria”.

Il vicecapitano Gianluca Mancini, simbolo della grinta romanista, ha esaltato il carattere del gruppo: “Grande mentalità, grande gruppo, grande vittoria! Avanti Roma!”.

Entusiasta anche Mile Svilar, ancora protagonista tra i pali con una prestazione solida: “Vittoria di squadra a San Siro!!! Forza Roma sempre!!!”.