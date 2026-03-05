LA REPUBBLICA (Marco Juric) – Non è facile essere Evan Ferguson. Immaginate di essere un ‘Marcantonio’ di 188 centimetri, con le spalle larghe e quel carico di muscoli che serve a prendere posizione quando i difensori allargano i gomiti. Immaginate di avere la struttura fisica di un predestinato, ma allo stesso tempo di poggiare tanta prestanza su fondamenta fragili come le sue caviglie. Ieri l’irlandese è tornato dai medici del Brighton, il club proprietario del suo cartellino, per un consulto. Affermare che la stagione della punta a questo punto potrebbe essere già finita rischia di non essere più un azzardo.

Uno in grado di infortunarsi quattro volte alle caviglie nel giro di mezza annata. L’ultima evitando un fotografo nella trasferta europea a Stoccarda. Proprio così. È tutto vero, certificato da Gasperini in conferenza stampa. Prima l’aneddoto, poi le considerazioni: “Ogni volta che cambia direzione, rischia di farsi male. È molto infelice ed è difficile farlo tornare in forma”. Più che una bocciatura, una sentenza. Tanto più se emessa da un tecnico che fa della condizione fisica la base per un calcio fatto di pressing, recuperi e ripartenze lampo.

Tuttavia, a tenere banco a Trigoria sono anche le condizioni di Paulo Dybala. Tornata a disposizione per il match contro la Juventus, 90 minuti più recupero passati in panchina, la Joya ieri non si è allenato in gruppo. Lavoro personalizzato. Un passo indietro nel percorso che dovrebbe portare l’argentino – nel frattempo diventato padre – a riprendersi lo scettro di leader tecnico della Roma. Con Dybala vale sempre la stessa regola.

Al centro sportivo Fulvio Bernardini ormai lo sanno pure i muri: “Se Paulo sente dolore, non gioca”. E i nullaosta dei medici? Carta straccia. Domenica c’è il Genoa. Resta da capire se ci sarà anche il numero 21. Oggi, quando dovrebbe tornare in gruppo, le prime indicazioni in questo senso. Intanto, sempre sul fronte infermeria, si sono allenati a parte anche Soulé e Hermoso. Mentre non sembra esserci nulla da fare nemmeno per Artem Dovbyk.