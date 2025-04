La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma batte il Verona, centra il 17° risultato utile di fila e si porta a -2 dalla Juventus quarta. Senza Dybala e Dovbyk, Ranieri si affida a Soulé, che dopo 4’ inventa l’assist per il gol decisivo di Shomurodov. Poi i giallorossi si fermano, ma il Verona non punge.

Vittoria fondamentale per restare agganciati alla corsa europea: da inizio anno 37 punti su 45 e solo 8 gol subiti in 15 gare. Prestazione opaca, ma per Ranieri contava solo vincere.