Pagine Romaniste (G. Rufino) – La vittoria contro il Parma vale più del semplice risultato per la Roma. Dopo settimane altalenanti, la squadra di Gasperini ha mostrato segnali di crescita: più solidità, più convinzione e una maggiore presenza in area avversaria e soprattutto il ritorno della vittoria in casa.

Il ritorno al gol di Dovbyk, a secco da Roma-Verona, è la miglior notizia possibile: una rete che libera il centravanti e restituisce fiducia a un reparto offensivo spesso troppo leggero. In vista della sfida contro il Milan, la Roma ritrova così il suo punto di riferimento offensivo nel momento più opportuno.

Sfortunato invece Ferguson, tornato titolare dopo settimane ma costretto a uscire dopo appena cinque minuti per infortunio. Un colpo duro per il giocatore e per Gasperini, che contava sulla sua energia in attacco.

Più che brillante, la Roma è stata concreta: ha sofferto, ma ha saputo vincere. E in un campionato dove la continuità vale oro, questa vittoria può solo dare valore alla squadra.