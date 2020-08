La Roma riparte dai tagli

Il Tempo (A. Austini) – Ieri il Ceo Guido Fienga e Ryan Friedkin si sono incontrati a Londra. Oggetto della discussione i progetti a medio-lungo termine della società e il mercato. Lo stesso Fienga resta al timone della Roma, coadiuvato da De Sanctis e dai procuratori Giuffrida e Brusardò. Il futuro ds si vedrà: da Paratici a Massara tutto è possibile. La priorità assoluta è sfoltire la rosa e fare plusvalenze. In primis i giallorossi attendono con pazienza l’offerta dell’Everton per Florenzi. Si può chiudere a 10-12 milioni più bonus. L’ex Valencia ha anche parlato con l’ex compagno Digne. Capitolo Schick: il Lipsia lo vuole e ha organizzato un viaggio nella Capitale per discuterne con la Roma che deve venderlo a più di 20 milioni per evitare una minusvalenza. Si raffredda Jesus al Cagliari, mentre Fazio piace a Villareal e Benfica. Difficile invece lo scambio con l’Arsenal Diawara-Torreira. E gli acquisti? Ovviamente si cercherà di acquistare Smalling, poi si punterà un terzo portiere, due esterni e un vice Dzeko.