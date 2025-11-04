Dopo la battuta d’arresto subita a San Siro, la Roma deve archiviare la delusione e guardare avanti: l’obiettivo ora è l’Europa League. La squadra si è ritrovata questa mattina al centro sportivo di Trigoria per riprendere gli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini.

La prossima sfida è in programma giovedì sera contro i Rangers, nella cornice suggestiva dell’Ibrox Stadium di Glasgow. I giallorossi partiranno domani alla volta della Scozia, dove alle 19:30 è prevista la seduta di rifinitura sul terreno di gioco che ospiterà il match.

La trasferta in terra scozzese rappresenta un passaggio cruciale per la Roma, che vuole consolidare la propria posizione nel girone e ritrovare fiducia anche in vista dei prossimi impegni di Serie A. L’ambiente resta compatto, con staff tecnico e dirigenza che spingono per una risposta immediata sul campo.