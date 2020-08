La Roma riparte col rebus Dzeko

Il Tempo (F. Biafora) – L’aria non sarà esattamente quella del primo giorno di scuola a causa della pandemia ma Trigoria è oggi ufficialmente pronta a riaprire i battenti per la stagione 2020-2021. A partire dalle ore 10, divisi a scaglioni, i 35 convocati dalla Roma per la preseason arriveranno per sottoporsi ai tamponi in postazioni drive in. Assenti Mirante, alle prese ancora col Covid, Pastore, alle prese con la fisioterapia a Barcellona dopo l’intervento all’anca, e Schick che tornerà dopo gli impegni in Nazionale. Tiene banco la situazione legata a Dzeko, visto che ci sarà anche un contatto tra l’agente Martina e Paratici, e oggi ci dovrebbe essere un confronto decisivo tra le parti.