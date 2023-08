La Roma sul proprio account ufficiale Twitter ricorda Carlo Mazzone con una foto del periodo in cui ha guidato i giallorossi (1993-1996). “Ciao Mister. Ti vorremo per sempre bene. Forza Roma!” – le parole per Carletto, che fece esordire Francesco Totti in prima squadra.

Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso 💛❤️ Forza Roma!#ASRoma pic.twitter.com/VyP5vU32ix — AS Roma (@OfficialASRoma) August 19, 2023