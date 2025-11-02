La Roma rende omaggio a Gigi Proietti nel giorno del suo compleanno, il 2 novembre, una data che coincide anche con la sua scomparsa cinque anni fa. L’artista romano, nato nel 1940 e scomparso all’età di 80 anni a causa di un infarto, è stato uno dei volti più iconici del cinema e del teatro italiani.

Sul sito ufficiale del club, il ricordo è affidato a un episodio del podcast Ieri/Oggi: “Nato e scomparso lo stesso giorno, a distanza di 80 anni tra l’una e l’altra data. Anche in questo Gigi Proietti è stato unico. Artista straordinario, completo, un volto unico nella storia del cinema e del teatro italiano. E un romanista vero”. Un tributo che sottolinea il legame profondo tra il maestro e la città di Roma.