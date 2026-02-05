CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Ieri la Roma ha voluto rendere omaggio a Giacomo Losi, una delle sue bandiere più luminose, a due anni dalla scomparsa. Poche parole, ma piene di significato. Sul social ufficiali del club è infatti comparso un messaggio semplice e potentissimo: “Giacomo core nostro”.

Non uno slogan, non una frase di circostanza. Un atto d’amore. Perché Losi non è stato solo un grande difensore: è stato un simbolo, un riferimento morale, una colonna che ha attraversato epoche e generazioni.

Nato il 10 settembre 1935, con ben 388 presenze ufficiali, Giacomo Losi ha legato la sua vita calcistica in modo indissolubile alla maglia giallorossa, diventando capitano in anni complessi.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE