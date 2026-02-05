CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Ieri la Roma ha voluto rendere omaggio a Giacomo Losi, una delle sue bandiere più luminose, a due anni dalla scomparsa. Poche parole, ma piene di significato. Sul social ufficiali del club è infatti comparso un messaggio semplice e potentissimo: “Giacomo core nostro”.

Non uno slogan, non una frase di circostanza. Un atto d’amore. Perché Losi non è stato solo un grande difensore: è stato un simbolo, un riferimento morale, una colonna che ha attraversato epoche e generazioni.

Nato il 10 settembre 1935, con ben 388 presenze ufficiali, Giacomo Losi ha legato la sua vita calcistica in modo indissolubile alla maglia giallorossa, diventando capitano in anni complessi.