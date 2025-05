Il 30 maggio rappresenta una data particolarmente toccante per i tifosi della Roma e per tutto il mondo del calcio italiano. In questa giornata, infatti, si ricorda Agostino Di Bartolomei, storico capitano giallorosso, scomparso tragicamente 31 anni fa. Il suo ricordo continua a vivere nel cuore dei tifosi e nella memoria del club che ha segnato la sua carriera e la sua vita.

La Roma ha voluto omaggiare la figura di Di Bartolomei con un messaggio semplice ma carico di significato, pubblicato sui propri canali ufficiali: “Ago sempre con noi”. Un pensiero rivolto a un uomo simbolo di serietà, eleganza e appartenenza, che ha incarnato i valori della maglia romanista come pochi altri nella storia del club.

Di Bartolomei si spense il 30 maggio 1994, a soli 39 anni, nella frazione di San Marco, nel comune di Castellabate, togliendosi la vita con un colpo di pistola. Un gesto che ancora oggi lascia sgomenti e che alimenta una riflessione profonda sul silenzio e la solitudine che spesso seguono il ritiro di un grande atleta. A più di tre decenni dalla sua scomparsa, Ago resta un’icona indelebile della Roma e del calcio italiano.