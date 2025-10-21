NewsPrimo pianoSocial Roma

La Roma ricorda a undici anni dalla scomparsa Stefano e Cristian: “Sempre nel nostro cuore” – FOTO

Era il 21 ottobre 2014 quando l’intero mondo romanista fu scosso da una tragedia indelebile. Stefano De Amicis e il piccolo Cristian, suo figlio, persero la vita in un drammatico incidente su via Nomentana mentre facevano ritorno a casa dopo aver assistito alla partita di Champions League tra Roma e Bayern Monaco allo Stadio Olimpico.

Dopo essere usciti dallo stadio dove avevano assistito a una partita, sono stati travolti da un veicolo mentre tornavano a casa in scooter, e sono morti entrambi sul colpo.

Undici anni dopo, la Roma ha voluto rendere omaggio ai due tifosi con un messaggio carico di affetto e memoria pubblicato su X:

“Undici anni fa ci lasciavano Stefano e Cristian. Siete sempre nel nostro cuore”.

https://x.com/officialasroma/status/1980589171841618251?s=46
