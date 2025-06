Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Gasperini ha iniziato la sua avventura alla Roma con una serie di riunioni insieme a Ranieri e Ghisolfi per pianificare il mercato e l’estate giallorossa. Il tecnico ha già indicato i ruoli prioritari da rinforzare: un attaccante, un centrale difensivo (piace Lucumí), un centrocampista e un esterno.

Intanto ha definito la base su cui costruire la squadra: Svilar in porta, Mancini e N’Dicka in difesa, Koné, Pisilli e Pellegrini in mezzo, Angeliño, Soulé, El Shaarawy e Dybala tra i confermati. Da valutare in ritiro Celik, Salah-Eddine, Rensch, Kumbulla, Hermoso, Cristante, Paredes, Dovbyk, Baldanzi, Shomurodov e Abraham. Gasp osserva e studia: la nuova Roma prende forma.