In un momento di grande cordoglio per il mondo cattolico e non solo, la Roma ha voluto testimoniare la propria vicinanza e il proprio rispetto per la figura di Papa Francesco, scomparso lunedì all’età di 88 anni. Il club giallorosso ha partecipato a un momento di raccoglimento in Vaticano, guidato da Claudio Ranieri e dal dirigente sportivo Ghisolfi.

Nella delegazione erano presenti anche alcuni giocatori della prima squadra, tra cui Paulo Dybala, Leandro Paredes, Matías Soulé, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Un gesto sentito che sottolinea il legame tra la società capitolina e il mondo dei valori rappresentati dal Pontefice argentino, molto amato anche per la sua passione per il calcio.

La visita ha assunto un significato ancora più profondo nel contesto di un addio che ha toccato nel profondo non solo i fedeli ma anche l’intero panorama sportivo italiano, spesso incrociato dallo sguardo umano e spirituale di Papa Francesco.