La Roma punta Milik gratis, ma a gennaio sarà un caos

Corriere dello Sport (G. D’ubaldo) – Arek Milik non figurava ieri nella formazione titolare della Polonia che ha affrontato l’Italia: è entrato soltanto nella ripresa. Il braccio di ferro con il Napoli, con la conseguenza di essere finito fuori rosa, può costargli caro in ottica Nazionale: il centravanti rischia di perdere il treno per l’Europeo. Un mese fa sembrava tutto fatto con la Roma, ora il club giallorosso sembra disposto ad aspettare Milik fino a giugno, quando si libererà a parametro zero. Eppure all’inizio Milik aveva qualche dubbio nell’accettare la Roma. Disse sì solo dopo aver capito che la Juventus aveva altri obiettivi. E dopo aver trovato l’accordo per un contratto da 4,5 milioni a stagione, accettò di partire con un volo privato dall’aeroporto di Ciampino per andare a fare un consulto a Saint Moritz da un ortopedico di fiducia di Friedkin. Dopo quel consulto il polacco ha visto crollare la sua quotazione, ma resta un grande attaccante, anche se il Napoli ha fatto altre scelte, definitive. Di fatto l’accordo economico trovato con la Roma è ancora in piedi. Con quelle stesse modalità Milik potrebbe arrivare a gennaio. Anche se la Roma dovrebbe investire 27 milioni complessivi. Il problema rimane l’aspetto fisico e gli interventi ad entrambe le ginocchia pongono qualche perplessità.