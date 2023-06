Mercoledì 7 giugno, la Società ha preso parte a una serie di iniziative organizzate nella capitale albanese, che rientravano nella “Settimana dell’Italia” – sette giorni dedicati al nostro Paese, tra eventi sportivi, culturali, culinari – culminate in un’amichevole tra la Prima Squadra Femminile del Partizani e la Primavera Femminile della Roma.

La giornata è iniziata con la conferenza stampa, che si è tenuta presso la residenza dell’ambasciatore italiano a Tirana, il cav. Fabrizio Bucci. Assieme a lui sono intervenuti la responsabile delle relazioni internazionali del Partizani, Blerina Bejko e Francesco Pastorella, Director Sustainability & Community Relations Department dell’AS Roma.

“Grazie all’AS Roma che torna qui a Tirana – ha detto l’ambasciatore Bucci -, dando seguito a una collaborazione che dura ormai da tempo. La AS Roma ha vinto 4 scudetti con la Primavera Femminile e ha vinto anche lo Scudetto con la prima squadra femminile, un orgoglio per noi averli qui. L’attenzione e la cura nei confronti dei temi riguardanti il sociale fanno parte di un percorso condiviso con la AS Roma, che ha mantenuto le promesse fatte”.

Successivamente, l’AS Roma ha visitato il centro antiviolenza “Qendra polivalente ditore Kamëz” – il primo in Albania a essere stato finanziato con fondi pubblici – , nel quartiere Kamez, nella periferia della capitale, assieme alla vicesindaca di Tirana, Anisa Ruseti, all’ambasciatore Bucci e a una rappresentanza del Partizani.

Al termine dell’incontro con le madri e i bambini ospiti del centro, la Società ha donato gadget, palloni e una maglia di Lorenzo Pellegrini.

In seguito, le giocatrici e lo staff della Primavera Femminile dell’AS Roma, in compagnia della vicesindaca, hanno fatto tappa al liceo Ismail Qemali. La squadra ha donato alle ragazze e ai ragazzi presenti k-way AS Roma, palloni e cappellini. Alcune calciatrici hanno poi parlato e giocato con le ragazze del liceo. E alla scuola sono state regalate una maglia di Paulo Dybala e della giallorossa Maria Grazia Petrara.