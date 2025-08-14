Emergono nuovi scenari per il centrocampo della Roma, mentre resta in bilico la situazione di Manu Koné, seguito dall’Inter. Secondo il giornalista Santi Aouna di Footmercato, i giallorossi hanno messo gli occhi su Soungoutou Magassa, giovane mediano francese classe 2003 in forza al Monaco. Il direttore sportivo Frederic Massara ha già preso contatti con il giocatore e sta valutando un’offerta concreta. Sul talento transalpino continua a farsi sentire anche l’interesse del Nottingham Forest.