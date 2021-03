La Roma prepara i giorni della verità

Il Tempo (E. Zotti) – Quattro giorni di fuoco per la Roma. Tra la gara di domani contro lo Shakhtar Donetsk e quella in programma domenica sera all’Olimpico contro il Napoli, nel giro di 72 ore i giallorossi si ritrovano a giocarsi gran parte della stagione senza due elementi decisivi per le scelte di Fonseca. Le assenze di Mkhitaryan e Veretout pesano inevitabilmente sulle strategie del portoghese, che in Europa League dovrà fare a meno anche di Smalling, ancora alle prese con il fastidio accusato prima della gara d’andata. Per i giallorossi – che hanno già un piede ai quarti di finale – la buona notizia è lo 3-0 rifilato alla squadra di Castro la settimana scorsa, che consente a Fonseca di dosare le forze dei titolari disponibili in vista dell’impegno di campionato.

Diawara domani tornerà a far coppia con Villar al centro del campo come nella gara d’andata. Vista l’assenza di Smalling, Cristante sembra destinato a prendere il posto dell’inglese al centro della difesa: oggi il numero 4 verrà provato insieme a Mancini e ad uno tra Ibanez e Kumbulla. Sugli esterni pronti Karsdorp e Bruno Peres (domenica il brasiliano non ci sarà per squalifica) mentre Carles Perez tornerà titolare dopo quasi due mesi al fianco di Pellegrini. Chance anche per Borja Mayoral, che deve tornare a segnare per spegnere le polemiche nonostante sia il capocannoniere della squadra insieme a Mkhitaryan e Veretout con 11 gol.