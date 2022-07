La Roma premia Conidi con una targa: “Non smetterò mai di ringraziarvi”

La Roma ha voluto premiare Marco Conidi, autore del brano diventato inno Mai sola mai, con una targa. Un riconoscimento che ha emozionato il cantante, il quale su Instagram ha voluto ringraziare tutti con un post speciale: “Nella mia carriera ho ricevuto molte targhe e molti premi ma ieri mi sono emozionato come un bambino perché Francesco Pastorella a nome della AS ROMA mi ha consegnato una targa a detta loro per la mia disponibilità verso la gente e negli eventi di beneficenza dove cerco di essere sempre disponibile. La Targa dovrei farla io a tutti voi che mi avete aperto la porta del vostro cuore e non smetterò mai di ringraziarvi. Questa Targa è vostra Popolo Giallorosso”.

