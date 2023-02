La Roma piange Costanzo: “Sentiremo la mancanza di uno di noi, di un membro della famiglia della AS Roma” – FOTO

“L’AS Roma piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, amato giornalista e conduttore che ha cambiato la storia della TV italiana. Sentiremo la mancanza di uno di noi, di un membro della famiglia della AS Roma. Il pensiero del club va ai suoi familiari in questo momento di dolore”. Con queste parole di cordoglio, il club giallorosso, tramite il proprio canale Twitter, commemora Maurizio Costanzo. Voce e penna illustre del giornalismo italiano, sempre legato al mondo Roma, collaborando anche con la Società, come advisor del nuovo Stadio.

