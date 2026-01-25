La Roma pensa in grande due punti con il Milan è l’occasione per decollare

Il Corriere Della Sera (Ugo Trani) – Gasperini ha ribadito che è arrivato il momento di alzare l’asticella. Stasera, all’Olimpico contro il Milan, la Roma affronta il primo vero tentativo di pensare da grande in questo campionato: contro le prime tre non ha mai segnato, sempre sconfitta 1‑0. I giallorossi scenderanno in campo per dimostrare di poter competere anche con le migliori.

In attacco il tecnico ha tre opzioni in più: Malen, il giovane Vaz e il nuovo arrivato Venturino. Gasp è orientato a ripartire dal tandem che ha deciso la sfida col Torino, Dybala accanto a Malen. Il terzo elemento sarà uno tra Pellegrini e Soulé, con Cristante possibile alternativa avanzata. In difesa nuova opportunità per Ghilardi.

Sul mercato la priorità resta Sauer del Feyenoord, con Carrasco come piano B. Per la fascia sinistra Moller Wolfe è avanti su Seys del Bruges, mentre il sogno di Massara rimane Methalie del Tolosa, valutato 25 milioni.