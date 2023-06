Tiago Pinto lavora anche in ottica futuro, dopo le ufficialità di Ndicka e Aouar, pronta un’offerta per il classe 2007 Alessandro Nunziante, militante nelle giovanili del Benevento. Infatti, come riporta Il Tempo, la Roma avrebbe offerto circa 500 mila euro per strappare il giovane portiere al club campano.