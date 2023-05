La Roma pensa al Bayer: 0-0 col Bologna

Pagine Romaniste – La Roma pensa al Bayer Leverkusen e guadagna un solo punto al dall’Ara. Gara che termina a reti bianche, numerose le occasioni avute sia dalla Roma che dal Bologna. Eclatante quella dei padroni di casa con Orsolini, dall’altra parte Skorupski salva su Belotti. Preoccupa Celik, uscito per infortunio al 53’, al suo posto è entrato Mancini. Roma a risparmio energetico in vista del ritorno di giovedì in Germania, gara valida per guadagnarsi un pass per la finale di Budapest.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Orsolini, Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Medel, De Silvestri, Pyyhtia, Aebischer, Arnautovic, Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Diffidati: Skorupski, Dominguez, Ferguson.

Squalificati: Posch.

Indisponibili: Kyriakopoulos, Sansone, Soriano, Soumaoro.

Altri: Lucumì.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Solbakken; Belotti.

A disposizione: Boer, Del Bello, Mancini, Keramitsis, Falanca, Faticanti, Camara, Spinazzola, Matic, Volpato, Tahirovic, Wijnaldum, Darboe, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Diffidati: Ibanez, Pellegrini, Dybala.

Squalificati:

Indisponibili: El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling.

Altri: Dybala, Rui Patricio.

Arbitro: Orsato.

Assistenti: Meli – Alassio.

IV Uomo: Volpi.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Di Martino.

Marcatori:

Ammoniti: 43’ Bonifazi, 80’ Orsolini, 91’ Camara

Espulsi:

Note: 1 di recupero primo tempo, 5 di recupero secondo tempo

CRONACA

1′ – Fischio d’inizio al Dall’Ara!

4’ – Arnautovic punta l’area ma Cristante chiude

7’ – Solbakken cade in area e lamenta un braccio Sosa

8’ – Angolo per il Bologna, il primo della gara

14’ – Traversa di Ferguson, Cambiaso di testa non ci arriva

18’ – Tiro in porta di Orsolini, Svilar mette in corner

21’ – Traversa di De Silvestri

24’ – Occasione Roma con Belotti!

31’ – Parata di Svilar su Arnautovic

36′ – Belotti prova a girarsi in area

38′ – Orsolini a terra, gioco fermo per qualche istante

44′ – Punizione di Zalewski, palla che finisce fuori

Fine primo tempo

Inizia il secondo tempo

48’ – Tiro di Ferguson, non ci sono problemi per Svilar

53’ – Esce Celik per infortunio, dentro Mancini

54’ – Esce Belotti, al suo posto Abraham, fuori anche Wijnaldum al suo posto Bove

58′ – Problemi alla mano per Sosa, rossoblu momentaneamente in dieci.

61’ – Traversa di Missori

63’ – Angolo per la Roma

65’ – Bove sfiora il palo

70’ – esce Solbakken, dentro Pellegrini

71’ – Contatto dubbio in area tra Ibanez e Lykogiannis, Orsato fa cenno di riprendere

75’ – Entra Matic al posto di Tahirovic

80’- Brutto intervento di Orsolini su Zalewsky, Orsato estrae il giallo

91’ – giallo per Camara

Termina la gara

17:20 – Il riscaldamento della Roma: