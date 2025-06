Milan e Inter hanno acceso i riflettori su Lorenzo Lucca e stanno valutando seriamente un’operazione per portarlo via da Udine, come raccontato da Tuttomercatoweb.com.

L’attaccante classe 2000, attualmente in orbita Nazionale e probabile titolare nell’amichevole contro la Moldova, è valutato attorno ai 25 milioni di euro, bonus esclusi. Una cifra importante, ma che potrebbe essere oggetto di trattativa: con un’offerta complessiva vicina a quella soglia, l’Udinese sarebbe pronta a considerare la cessione.

Durante il mercato invernale, Roma e Atalanta erano le principali contendenti, ma i friulani avevano deciso di trattenere il giocatore per non indebolire la rosa in una fase cruciale del campionato. Ora, invece, lo scenario è cambiato: il club è più disposto ad ascoltare proposte.