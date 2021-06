La Roma ora vende. Under, idea Marsiglia

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Mirko Antonucci sta trattando il passaggio dalla Roma al Cittadella. L’accordo tra i club è in via di definizione, c’è già il sì del giocatore a un contratto triennale. E così, a un anno dalla scadenza, si appresta a salutare la Roma definitivamente, regalando una mini plusvalenza (circa 300.000 euro) e sgravando il bilancio da uno stipendio di 500.000 euro lordi. Ma il lavoro di potatura di Tiago Pinto, che si tratterrà a Milano per qualche giorno per seguire da vicino gli affari, non si ferma: nelle ultime ore il Marsiglia ha chiesto notizie su Pau Lopez e Under, che non interessano a Mourinho.

Sul fronte cessioni i Friedkin hanno autorizzato la produzione di qualche minusvalenza, se necessaria a ridurre il monte ingaggi. E’ il caso di Nzonzi, Pastore e Santon, per i quali sono in corso le negoziazioni sulla risoluzione del contratto. Olsen ha mercato, sia in Inghilterra che in Germania, anche grazie all’ottimo Europeo con la Svezia. Una volta alleggerito il contingente e con un po’ di liquidi a disposizione, Tiago Pinto perfezionerà gli acquisti di Rui Patricio e Xhaka, con i quali ha raggiunto l’accordo da un mese. Si dedicherà poi al completamento della rosa. Corrisponde al vero l’indiscrezione di un tentativo per Demiral, che tuttavia costa troppo. Resta da seguire Aké del Manchester City, mentre Smalling può partire davanti a un’offerta accattivante, ma finora nessuno si è presentato con un’idea concreta. Per gli attaccanti molto dipende da Dzeko, con la sua conferma che resta incerta perché legata agli sviluppi delle trattative.