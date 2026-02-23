LA REPUBBLICA (Silvia Scotti) – Terzo posto agganciato, quattro punti più della Juventus, per la Roma un lungo ampio respiro prima dello scontro diretto con i bianconeri, domenica: la vittoria con la Cremonese era vitale. E non si sprecano certe opportunità. Con gli stop di Milan, Napoli e Juve sarebbe stato un delitto. In una partita senza spazio e senza occasioni, con la formazione di Nicola capace di chiudersi bene per un tempo, serviva calma e ricerca dell’alternativa. Ecco servita, dopo 45 minuti di noia, la specialità della casa: il calcio d’angolo. Pellegrini dalla bandierina, Cristante sul primo palo bravissimo a trovare spazio, dare forza e precisione: gol fotocopia di quello segnato alla Fiorentina. È la svolta. Perché da lì, dal 14′ del secondo tempo, la compagine grigiorossa si arrende e si demoralizza, aveva pensato a una gara solo di resistenza.

Lo stadio inizia a cantare cori contro la Juventus e le occasioni arrivano a pioggia. Il secondo gol nasce ancora da un corner, è il sesto in questa stagione, non si può dire che la squadra di Gasperini sia diventata l’Arsenal, ma il piazzato dalla bandierina sta diventando il piatto forte del menu di una Roma che senza Dybala e Soulé non sa come far arrivare il pallone a Malen. Al 33′ del secondo tempo, c’è sempre il solito Cristante che sul primo palo fa il movimento giusto e riesce a servire di tacco N’Dicka che raddoppia. Non c’è più storia. La Cremonese sparisce dal campo, i giallorossi iniziano a divertirsi e arriva anche il terzo gol poco prima del 90′ con Pisilli, entrato nella ripresa. E arriva soprattutto una vittoria che vale autostima e, ancor più importante, fa classifica.