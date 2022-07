La Roma non si ferma: ripresi i contatti con Belotti

Il mercato della Roma non si ferma al colpo Dybala. Dopo l’acquisto dell’argentino, per il quale manca solo l’ufficialità, i giallorossi hanno intenzione di regalarsi un altro tassello lì davanti. Stando quanto riportato da TMW, i dirigenti della Roma hanno riallacciato i contatti con Andrea Belotti e i suoi agenti. Il Gallo è libero da fine giugno e non ha ancora trovato una sistemazione. Per altro Dybala e Belotti si conoscono dai tempi del Palermo quando riuscirono a incantare i tifosi rosanero.