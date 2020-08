La Roma non si adegua all’OPA

Milano Finanza (A. Ladisi) – L’AS Roma ha brillato ieri in Piazza Affari, dove ha chiuso in rialzo del 4,78% a 0,38 euro. Un valore dunque che si allontana sempre di più dagli o,01165 euro per azione che il nuovo proprietario della Roma, il magnate Dan Friedkin, aveva messo sul piatto per l’OPA residuale per arrivare al 100% delle azioni e delistare così il club da Palazzo Mezzanotte. Un andamento che porta a pensare come alcuni investitori stiano scommettendo su un possibile ritocco all’insù dell’offerta da parte dell’azionista di controllo. Ma non è escluso che quest’ultimo stia acquistando titoli sul mercato.