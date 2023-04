La Roma non sbaglia: conquista i tre punti, ritrova Abraham e allunga sulle milanesi

Corriere della Sera (L. Valdisseri) – I risultati della giornata, con il pareggio del Milan e le sconfitte di Inter e Juve (in attesa della decisione di mercoledì sul -15), avevano scritto il copione per la Roma: tre punti obbligatori, contro l’Udinese, per prendere un vantaggio in zona Champions.

Obiettivo raggiunto, addirittura di goleada, ritrovando anche Abraham che, entrato dalla panchina, ha segnato il 3-0. Non ha ancora segnato in campionato Belotti, ma è stato ugualmente decisivo: ha propiziato il rigore dell’1-0 e ha servito a Pellegrini l’assist del 2-0. In una gara in cui è rimasto per il resto inoperoso è stato importante anche Rui Patricio che, sul 2-0, ha parato un rigore al pessimo Pereyra di ieri sera. Il risultato si sblocca con un calcio d’angolo. Belotti colpisce di testa, la palla finirebbe fuori ma Pereyra la colpisce di mano ai limiti del raptus. La Var aiuta Giua, Pellegrini (che aveva sbagliato dagli 11 metri contro il Feyenoord) passa la mano e tira Cristante, con la testa fasciata dopo una capocciata con Success. E ancora palo, ma questa volta c’è Bove che mette a posto.