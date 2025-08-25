Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma continua a sperare per Jadon Sancho. Gasperini ha ribadito che “non ha mai detto no”, ma i tentennamenti dell’inglese alimentano l’attesa. Massara resta in contatto con il giocatore e il suo entourage, nonostante le parole pubbliche che ridimensionano l’affare.

Il Manchester United ha già l’accordo con la Roma (18 milioni più bonus) e spinge per la cessione, ma Sancho non ha ancora deciso. La deadline giallorossa è mercoledì: in caso di rifiuto si virerà su altri obiettivi, come Fabio Silva o Tyrique George. Dan Friedkin è atteso a Roma per sbloccare la situazione. Gasperini, intanto, continua a chiedere il rinforzo entro pochi giorni.