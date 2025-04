La Repubblica (S. Scotti) – La Roma non brilla ma vince ancora: contro il Verona basta un lampo di Soulé e un gol di Shomurodov. Ranieri ha costruito una squadra solida, capace di battere le inferiori e pareggiare con le altre. È il diciassettesimo risultato utile consecutivo in campionato.

I difetti restano, Angelino non crossa più, Koné in affanno, Saelemaekers non risolve, ma pesano meno della ritrovata compattezza e dei singoli che si stanno riscattando: Soulé illumina, Shomurodov segna.