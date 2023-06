La Roma non molla Frattesi: Bove e Volpato i due nomi per il Sassuolo

Tutti vogliono Frattesi. Il centrocampista è al centro di questo calciomercato, con più squadre interessate a trattare con il Sassuolo, tra cui Milan, Inter e la stessa Roma. Nettamente in vantaggio al momento ci sono i nerazzurri, ma secondo quanto riporta Sport Mediaset i giallorossi non si sono affatto ritirati dalla corsa per accaparrarsi il giocatore. A favore della Roma infatti, gioca la percentuale del 30% sulla futura rivendita, che gli permetterebbe di ottenere uno sconto sulla richiesta iniziale dell’AD Carnevali di 40 milioni. A poter inoltre, far concludere l’affare nel migliori dei modi, pesano anche Volpato e Missori. I due baby giallorossi sono vicini al Sassuolo e permetterebbe a Pinto di avvicinarsi sempre di più ai 30 milioni di plusvalenze stabiliti entro il 30 giugno. Inoltre altro nome su cui puntano i neroverdi è quello di Edoardo Bove, che per ovvie ragioni i giallorossi non vorrebbero però cedere. Situazione che rimane quindi aperte e da monitorare.