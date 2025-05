La Roma continua il suo pressing su Cesc Fabregas. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico spagnolo è in cima alla lista dei desideri del club giallorosso per la prossima stagione. I contatti tra le parti sono già avviati: c’è un accordo verbale tra Fabregas e la società capitolina, segno concreto dell’interesse e dell’intesa che si sta costruendo.

Il passo successivo è già stato mosso: la Roma ha avuto un primo contatto diretto con il Como, club con cui Fabregas è attualmente sotto contratto, per sondare la possibilità di liberarlo. Il Como, che ha ottenuto una salvezza comoda, rappresenta però un ostacolo non semplice da superare. Tuttavia, i giallorossi non sembrano intenzionati ad arrendersi facilmente.

Il pressing prosegue, con la convinzione che Fabregas – nonostante la giovane età da allenatore – possa incarnare al meglio il nuovo corso romanista: carisma, visione internazionale e un nome che fa subito rumore. La Roma crede in lui e sta facendo tutto il possibile per portarlo sulla panchina dell’Olimpico.