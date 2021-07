La Roma non giocherà contro il Craiova. La spiegazione di Becali: “Volevano giocare all’Olimpico invece di Trigoria”

Una delle amichevoli fissate qualche settimana fa riguardava il Craiova, prevista per il 25 luglio. Si era vociferato che il match sarebbe stato giocato all’Olimpico per la felicità dei rumeni, ma non è stato così. La partita si sarebbe disputata a Trigoria e questo ha fatto turbare la dirigenza del Craiova come ha spiegato Victor Benali a Digi Sport Matinal: “Non era una bugia. La partita è stata concordata, ma per colpa del Craiova l’amichevole con la Roma non si giocherà. Non so se è un gesto di frivolezza. Mourinho aveva accettato la partita. Non ero coinvolto nell’organizzazione, lo era un ragazzo italiano che si occupava di queste partite. Sembra che il Craiova si sarebbe rifiutato di giocare perché la gara non era all’Olimpico, ma a Trigoria. E se sì, cosa? Ebbene, 4.000-5.000 spettatori vengono a Trigoria per un allenamento“.