Con le uscite di Missori, Tahirovic e Volpato, la Roma cerca nuovi talenti su cui investire. Uno dei profili osservati dai giallorossi è quello di Savio, il classe 2004 che in questa stagione ha giocato al PSV interessa ai giallorossi, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Il cartellino del brasiliano appartiene al Troyes, dove vi farà ritorno il primo luglio. L’attaccante in Olanda ha giocato poco a causa di alcuni problemi fisici, ma ha messo a segno due assist nei pochi minuti giocati. Il profilo di Savio è promettente, e inoltre può giocare come ala sinistra, ala destra e trequartista: ruolo in cui potrebbe giocare nel caso in cui la Roma decidesse di puntarci.