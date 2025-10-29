La Roma guarda al futuro e punta su Alphadjo Cissé, giovane attaccante classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona, attualmente in prestito al Catanzaro. Il talento italo-guineano sta sorprendendo in Serie B con 4 gol in 9 presenze, attirando l’attenzione di diversi club, tra cui proprio la società giallorossa. Secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio de La Gazzetta Regionale, Gian Piero Gasperini apprezza molto il profilo del giocatore, considerato un prospetto ideale per il suo modo di intendere il calcio: rapido, tecnico e con margini di crescita importanti.

Venerdì scorso si sarebbe tenuto un incontro tra la dirigenza romanista e l’entourage del calciatore — lo stesso che cura gli interessi di Pierluigi Gollini e Mario Hermoso — per valutare una possibile operazione in vista della prossima stagione.

La Roma, da tempo attenta ai giovani di talento, potrebbe provare a muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza per assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama cadetto.