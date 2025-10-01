La Roma ha annunciato una novità per i tifosi in vista delle prossime partite casalinghe di Serie A e di Europa League. A partire dalle ore 16:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà possibile acquistare un pacchetto unico valido per tre incontri allo stadio Olimpico: Roma-Parma, Roma-Napoli e Roma-Midtjylland.

Il pack, proposto a partire da 30 euro a partita, permette di ottenere un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. La gara contro il Parma è in programma il 29 ottobre alle ore 18:30, mentre il match di Europa League contro il Midtjylland si giocherà il 27 novembre alle 18:45. La data e l’orario della sfida contro il Napoli del 30 novembre saranno confermati successivamente.

Il sistema digitale dei biglietti, già utilizzato nelle precedenti partite, diventa l’unica modalità di accesso allo stadio. I tifosi riceveranno nella mail di conferma d’acquisto i link per aggiungere i biglietti direttamente sullo smartphone: non saranno più inviati PDF, e l’esperienza sarà completamente digitale. Il cambio utilizzatore sarà attivo per ciascun match del pack e potrà essere effettuato anche per una singola partita. Si precisa che non sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti acquistati con il pacchetto.

http://www.asroma.com/it/biglietti/maschile