La Roma incontra Micki, ma il rinnovo non c’è

Corriere dello Sport (R.Maida) – Ieri mattina a Trigoria è andato in scena l’incontro che poteva risolvere tutto sul rinnovo di Mkhitaryan. Alla presenza di Mino Raiola, Tiago Pinto ha cercato di sciogliere ogni dubbio della controparte per programmare la stagione e il mercato attaccanti. La Roma è disposa anche ad offrire un anno in più, quindi arrivando al 2023. L’armeno ha risposto di voler riflettere sul suo futuro, come aveva anche già anticipato. Il problema non è economico ma di prospettive tecniche.

Il giocatore è tentato di andare in una squadra che fa la Champions League, essendo questi gli ultimi anni della sua carriera. Nel suo caso, poi, l’arrivo di Mourinho non rappresenta un plus dopo i litigi di Manchester. Le offerte non gli mancano. In Italia il Milan potrebbe essere una pretendente, poi ci sono stati sondaggi dalla Germania, dalla Spagna e dall’Inghilterra. Per non parlare delle squadre russe che gli offrono un contratto stratosferico.