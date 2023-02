La Roma in soccorso della Turchia: partita “virtuale” con l’Adana Demirspor di Montella

La Roma tende una mano alla Turchia. Il club giallorosso è in prima linea per aiutare la popolazione turca e siriana colpita dal terremoto. Nei primi giorni dopo la tragedia, Vincenzo Montella aveva visitato Trigoria per discutere con la società alcune iniziative volte a dare un sostegno.

La prima sarà una partita tra la Roma e l’Adana Demirspor, la squadra turca allenata dall’Aeroplanino. Non sarà però una partita come le altre. Si tratterà infatti di una gara “virtuale”, vale a dire che i tifosi potranno acquistare un biglietto simbolico, il cui ricavato sarà utilizzato per aiutare i bisognosi.

Di seguito il comunicato dell’Adana: “Siamo uniti per la regione del terremoto nelle nostre partite di rappresentanza. In questo contesto, la nostra terza Partita di Rappresentanza sarà con la Roma con HepTogether. Acquistando un biglietto ricordo per questa partita di rappresentanza, potrete contribuire a curare le nostre ferite