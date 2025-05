Il Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Fabregas è il nome in pole sia per Ranieri e Ghisolfi sia per i Friedkin, ma il Como non vuole liberarlo. Il presidente Suwarso lo considera fondamentale per il progetto. La Roma ha fatto due tentativi, ma il Como ha rifiutato. La proprietà indonesiana non sembra interessata al denaro, ma al progetto. Fabregas aveva parlato con Lipsia e Bayer Leverkusen, e piaceva al Napoli. Le milanesi lo avrebbero studiato. La Roma è pronta ad affidargli un piano triennale importante.

Fabregas ha ascoltato, ma non c’è ancora la fumata bianca. A Como sono convinti che resterà almeno un’altra stagione. Il piano B è Gasperini, non molto apprezzato dalla piazza, ma per Ranieri ci sono le premesse per conquistare tutti. Non è certo che Gasp lasci l’Atalanta: sta parlando con il club e l’idea di giocare la Champions lo stimola.