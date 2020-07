La Roma è arrivata a Torino– VIDEO

La Roma affronterà stasera il Torino di Moreno Longo alle 21:45, per la gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020. Una vittoria sarebbe fondamentale per gli uomini di Fonseca, perché garantirebbe l’accesso diretto ai gironi di Europa League evitando così i preliminari e rendendo la partita di sabato con la Juve una mera formalità. I giallorossi sono da poco arrivati da Fiumicino in direzione Torino. Il club capitolino ha diffuso i video della partenza e dell’arrivo con due tweet dal suo account ufficiale:

Siamo a Fiumicino. Fra poco si parte per Torino 🛫#TorinoRoma pic.twitter.com/a2fDuMkC6b — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2020